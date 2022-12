Dans le ventre d’Iter, réacteur à fusion nucléaire expérimental: «Nous espérons aussi contribuer à la paix»

Le gigantesque chantier du projet Iter est plongé dans le brouillard. Par ce matin pluvieux, à Cadarache, dans le sud de la France, les grues et les ouvriers en vestes phosphorescentes ressemblent à des ombres se déplaçant sur un nuage. A 16 heures, tous, à savoir les mille techniciens et scientifiques qui travaillent sur le réacteur en construction, font une pause pour écouter l’annonce du département américain de l’Energie. Dans cette immobilité, on a vraiment l’impression d’être déconnecté du monde. « Mais non, c’est la preuve que la fusion fonctionne. C’est également une preuve importante pour notre travail ici, à Cadarache », déclare Pietro Barabaschi , le directeur.