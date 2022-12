Guerre en Ukraine: la Russie annonce continuer à développer son potentiel militaire, y compris nucléaire

Ce mercredi 21 décembre marque 300 jours depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Une guerre que Vladimir Poutine espérait éclair et qui s’allonge donc contre son gré. Mardi, il a même reconnu une situation « extrêmement difficile » dans les quatre régions du sud et de l’est de l’Ukraine, dont Moscou revendique l’annexion.

Ce mercredi, et dans ce contexte, le président russe avait prévu de fixer les objectifs de son armée pour l’année 2023. Il a ainsi affirmé que son pays allait continuer de développer son potentiel militaire, y compris la « préparation au combat » de ses forces nucléaires, sur fond de conflit en Ukraine et de crise avec les Occidentaux.

« Les forces armées et les capacités de combat de nos forces armées augmentent constamment et chaque jour. Et ce processus, bien sûr, nous allons le développer », a-t-il déclaré, ne souhaitant donc pas paraître dépassé par la situation. « Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire. »

À lire aussi Guerre en Ukraine: Zelensky attendu aux Etats-Unis pour une visite déjà historique

Le président russe a également annoncé que la flotte russe disposera « début janvier » d’un nouveau missile hypersonique.

« Forces combinées de l’Occident »

De son côté, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a assuré que la Russie combattait en Ukraine « les forces combinées de l’Occident », du fait de son soutien financier et de ses livraisons d’armes à Kiev. « En Ukraine, les militaires russes s’opposent aux forces combinées de l’Occident », a déclaré M. Choïgou lors d’un rapport sur le conflit devant le président Vladimir Poutine.