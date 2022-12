Les professionnels de la santé exigent l’hébergement des réfugiés, pas des pansements

Nous le sentons tous : cet hiver va être rude. Les soins de santé sont débordés : les virus circulent comme une traînée de poudre, nous avons rarement vu autant de stress et de problèmes mentaux. Les travailleurs sont inquiets et se demandent : « Est-ce que j’ose allumer mon chauffage ? » L'ensemble de notre système de soins de santé est sous pression énorme, jamais auparavant autant de collègues soignants n'ont voulu jeter l'éponge.

Pendant ce temps, 2.000 réfugiés tentent de survivre sans abri à Bruxelles, dans les rues ou dans des bâtiments non chauffés. Le tribunal du travail a déjà rendu près de 7.000 jugements exigeant que toute personne demandant l'asile soit immédiatement hébergée. Le 10 novembre, plus de cent avocats ont fait une action devant le cabinet de la secrétaire d’Etat Mme De Moor pour défendre les droits de leurs clients.

Il ne s'agit pas d'une « crise de l’accueil », mais d'un choix politique de refuser un abri à des personnes qui y ont légalement droit. Notre État refuse délibérément et obstinément de remplir son devoir envers ces personnes qui sont venues ici pour être protégées. On jongle avec des rapports et des chiffres sur le nombre de places pour déshumaniser les réfugiés. Nous ne tolérons pas un tel cynisme.

Le souffle coupé

Les ONG humanitaires qui fournissent des soins de santé à ce grand groupe de personnes fragiles ne peuvent plus gérer le flux aujourd'hui. Ils ont tout donné, mois après mois, année après année. Leurs volontaires sont épuisés. Imaginez : chaque jour, vous voyez des personnes désespérées, malades, qui n’ont accès à rien. Vous leur donnez des médicaments, les envoyez à l'hôpital, pansez leurs plaies, essayez de maîtriser des maladies infectieuses comme la gale et la diphtérie. Et ensuite, vous les renvoyez à la rue sur leur matelas à même le sol gelé pour je ne sais combien de temps... Ça coupe le souffle, personne ne peut tenir aussi longtemps. Les ONG appellent à l’aide de nouveaux volontaires, mais il leur en faudrait des centaines. À lire aussi La Vivaldi tétanisée face aux milliers de migrants laissés dans le froid

Des patients dans des conditions dégradantes

Evidemment comme soignants, nous ne pouvons pas rester indifférents face à un tel appel. Bien sûr, nous voulons aider. Pour nous c’est clair : l’accès aux soins de santé est un droit pour tous. Mais comment se porter garant de la santé de personnes dormant à même le sol dans un froid glacial ? Quel est l'intérêt de prescrire des antibiotiques à une personne qui n'a peut-être pas un seul repas décent par jour ? Comment s'occuper d'une infection de la gale chez quelqu'un qui ne peut même pas prendre une douche ? Dans l'un des pays les plus riches du monde, quel courage faut-il avoir pour s'occuper de personnes que l'on pousse consciemment dans des conditions aussi dégradantes ?

N’attendons pas d’autres morts !