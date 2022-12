Perfect Day, Toâ...: les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Perfect Day ****

Jusqu’au 23/12 au Rideau de Bruxelles.

Radieuse, Hélène Theunissen lève le voile sur une réalité rarement abordée au théâtre (ou ailleurs) : le désir féminin après 60 ans. A l’écriture, Geneviève Damas dessine sans fard et avec tendresse le corps et la vie d’une femme ridée mais pas bridée. Dans une alliance subtile de notes, tantôt suaves, tantôt rêches, la pièce décrit le quotidien de cette sexagénaire, son rapport au temps qui passe, au désir qui couve, aux injonctions absurdes d’une société qui glorifie l’âge chez les hommes et en fait un impitoyable couperet chez les femmes. On traverse une vie de femme avec ses joies, ses élans, ses frustrations, ses dilemmes intimes et ses combats universels.