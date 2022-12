Malika Ferdjoukh: meurtres, flirts et tasses de thé

Griffes, Malika Ferdjoukh, Ecole des Loisirs, 440 pages, 17 €, dès 13 ans

Quelle meilleure saison que celle-ci pour un cosy mystery ? Quoi de mieux, quand il fait froid et noir dehors, que de s’emmitoufler dans ce genre feutré, qui mitonne le crime à l’heure du thé (et quelques shortbreads avec, s’il vous plaît) ? Inventée par Agatha Christie of course, cette catégorie du roman policier qui mêle mystère, enquête, rebondissements et humour dans une ambiance douillette, trouve aujourd’hui de sérieux talents pour reprendre le flambeau. Y compris au rayon jeunesse.