Liga: FC Séville met prématurément un terme au contrat d’Isco

Isco n’est plus un joueur du FC Séville.

Le FC Séville a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec Isco pour mettre prématurément un terme au contrat qui liait les deux parties. Le milieu de terrain offensif de 30 ans avait rejoint le club andalou l’été dernier, libre de tout contrat, mais n’a jamais réussi à s’imposer.

Isco, qui était sous contrat jusqu’en juin 2024, a joué 19 matchs avec les Sévillans, compilant 1 but et 3 assists. Le FC Séville a connu un début d’exercice catastrophique et pointe actuellement à la 18e place de la Liga, synonyme de descente dans l’antichambre.