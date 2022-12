Vélotafer, textoverti… votez pour le mot de l’année 2022

La première phase du nouveau mot de l’année 2022 s’est achevée depuis début décembre. Désormais, l’opération entame son second temps, celui qui va permettre aux lecteurs du Soir, aux auditeurs et téléspectateurs de la RTBF et aux internautes des deux médias de désigner leur mot « favori » dans une liste de dix propositions, validée par le jury.

Cette année, 626 propositions sont parvenues au jury lors de la première phrase de l’opération. C’est moins qu’en 2021 – 1.447 propositions – mais cela reste dans la moyenne supérieure des années précédentes. « La récolte comportait par ailleurs peu de déchets et présentait d’intéressants spécimens », juge Michel Francard, linguiste et ancien chroniqueur du Soir .