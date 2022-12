Noël au théâtre: le plaisir de vibrer à l’unisson

Les festivals sont devenus indispensables au monde artistique, qu’il s’agisse du cinéma, du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique ou même des arts plastiques. Il est pourtant peu d’événements qui peuvent, comme Noël au théâtre, vous donner un vrai sentiment de plaisir, de partage et d’émerveillement. À Noël au théâtre, les enfants et adolescents sont les spectateurs rois mais contrairement à une grande partie du reste de l’année, où ils fréquentent les spectacles à l’occasion de sorties scolaires, on se retrouve ici en famille ou entre amis, sans aucune obligation. Il suffit d’arriver dans une des salles où l’on patiente avant l’ouverture des portes pour sentir l’excitation de ce public où, fait rarissime, toutes les générations se retrouvent. Car si Noël au théâtre est destiné aux plus jeunes, c’est aussi l’occasion d’une sortie où les adultes, accompagnant leur progéniture, en profitent pour découvrir des spectacles à nul autre pareils et retrouver le plaisir incomparable du rire et de l’émotion partagée.