Redécouvrir l’histoire de Noël avec les enfants des années 80

Les fêtes de fin d’année, c’est bien joli mais qui sait vraiment encore ce que l’on fête ? Pour le savoir, rien de tel que d’interroger des enfants. La preuve avec ce petit reportage réalisé en 1980 dans une classe du sud de la France et tiré des archives de l’INA. Invitée à raconter l’histoire de Noël, une gamine malicieuse explique : « Noël, c’est en décembre, quand il neige. On prépare nos petits souliers, on fait le repas, on mange et après on va devant la cheminée et on voit tous les jouets. »