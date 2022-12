Avalanche de maladies respiratoires: les gestes barrières ont-ils réduit notre immunité face aux virus?

Le concept de « dette immunitaire », selon lequel les gestes barrières auraient empêché la stimulation de notre système immunitaire et seraient la cause d’une potentielle triple épidémie de grippe, de bronchiolite et de covid, ne repose sur aucune donnée scientifique sérieuse.

Au début de cette semaine, 1.948 personnes porteuses du virus du covid étaient hospitalisées, soit une hausse de 30 % – c’est le chiffre le plus élevé depuis le 28 juillet. Parmi les personnes hospitalisées, 81 étaient, mardi, soignées en soins intensifs, un chiffre en augmentation de 23 %. Et le covid n’est pas la seule cause de souci, il faut y ajouter les hôpitaux pédiatriques qui débordent de bronchiolites infantiles et les médecins généralistes qui enregistrent les premières grippes. Bref, les virus respiratoires ne laissent aucun répit aux professionnels de la santé.