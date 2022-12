Solstice d’hiver: ce mercredi 21 décembre marque le jour le plus court de l’année Ce mercredi 21 décembre est la journée la plus courte de l’année.

Ce mercredi 21 décembre marque la journée la plus courte de l’année. On célèbre le solstice d’hiver. L’événement se produit chaque année le 21 ou le 22 décembre dans l’hémisphère Nord et le 20 ou le 21 juin dans l’hémisphère Sud. Le solstice d’hiver se traduit par une activité astronomique bien spécifique. C’est le moment où le Soleil est à son point le plus bas dans le ciel dans l’hémisphère Nord. Autrement dit, l’hémisphère Nord est incliné à son point le plus éloigné du Soleil, ce qui explique que cette journée est la plus courte de l’année. Elle ne dure en moyenne que 8 à 9 heures seulement.

Le solstice d’hiver 2022 se produira ce 21 décembre à 22h48 minutes, 10 secondes. Une bonne nouvelle Après ce fameux solstice, l’hémisphère Nord recommence à s’incliner vers le soleil, et les journées commencent à s’allonger. On se dirige doucement vers des soirées de plus en plus éclairées. Chaque jour, nous gagnons quelques minutes d’ensoleillement supplémentaires.