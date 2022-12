Corruption au Parlement européen: l’eurodéputé Andrea Cozzolino demande à être entendu par la justice

C’est l’un des noms qui reviennent avec insistance dans le dossier d’enquête anti-corruption au Parlement européen. Sans pour autant que la moindre poursuite ne soit à ce stade lancée contre lui. Andrea Cozzolino, du Parti démocratique (centre-gauche) italien, est eurodéputé depuis 2009. Il est proche de deux des principaux suspects de l’affaire – Pier Antonio Panzeri, chez qui on a retrouvé quelque 600.000 euros en petites coupures, et Francesco Giorgi, son assistant parlementaire et le compagnon de l’eurodéputée grecque Eva Kaili, également en possession de centaines de milliers d’euros cash dans son appartement bruxellois.

À lire aussi Le scandale de corruption éclabousse un ex-commissaire européen

« Depuis plus d’une semaine, je suis quotidiennement mis en cause dans la presse concernant l’affaire du Qatargate, sur base de soupçons et de déductions, alors que je n’ai reçu aucune convocation ni communication de la part des autorités judiciaires ou des enquêteurs », indique-t-il ce mercredi par voie de communiqué. « Cette situation étant particulièrement injuste et éprouvante, j’ai chargé mes avocats – Federico Conte, Dezio Ferraro et Dimitri de Beco – d’informer le juge d’instruction belge, Michel Claise, que je n’ai absolument jamais été impliqué dans des faits de corruption mais que je me tiens à la disposition de la justice belge pour être entendu dès que possible afin de contribuer à la manifestation de la vérité. Je suis prêt à renoncer aux garanties de l’immunité parlementaire à cette fin », conclut l’eurodéputé.