Jean-Michel Larqué dénonce les comportements des Argentins après la victoire contre la France: «C’est honteux et indigne»

L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et du Paris Saint-Germain Jean-Michel Larqué a déploré le comportement des joueurs et supporters argentins après la victoire de l’Albiceleste en Coupe du monde. Consultant sur RMC, l’ancien milieu de terrain pointe du doigt notamment le comportement à l’égard de Kylian Mbappé.

« Qui ne serait pas choqué ? C’est honteux et indigne, de la part de gens normaux », commence-t-il. Il ajoute ensuite : « Cela aurait été indigne si les Argentins avaient perdu mais ça l’est encore davantage parce qu’ils ont gagné. Quel message ils ont ? C’est une haine féroce, farouche avec des arguments de bas étage. L’exemple vient d’en haut et à partir du moment où on ne sanctionne pas l’exemple qui vient d’en-haut, avec le geste d’Emiliano Martinez, lui qui dans sa grande bonté, a tenté de réconforter Mbappé après le match… Comment aller devant quelqu’un pour le réconforter et par derrière faire ça ? »