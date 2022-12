Les buts contre les passes: ce que révèlent les chiffres du duel entre Mbappé et Messi (infographie)

L’Argentin a réussi plus d’assists que le Français (trois contre deux). Celle contre les Pays-Bas est un bijou et son offrande à Julian Alvarez pour le 3-0 contre la Croatie après avoir enrhumé Gvardiol est l’une des actions du tournoi.

Le Parisien a inscrit tous ses buts depuis l’intérieur de la surface de réparation, dont deux sur penalty. Messi a quant à lui marqué quatre penalties (pour une tentative manquée) et un but depuis l’extérieur des 16,5 m.

Si l’Argentin a marqué dans chacun des matchs à élimination directe, c’est le Français qui termine meilleur buteur du tournoi, avec huit réalisations. Un score qui n’avait plus été atteint depuis le Brésilien Ronaldo, il y a 20 ans en Corée du Sud (huit goals également).

Plus globalement, Messi est bien davantage passeur que Mbappé. Il a réalisé (356 contre 194) et réussi (302 contre 161) nettement plus de passes que le Français durant le Mondial, avec un taux de réussite légèrement supérieur (85 % contre 83 %).