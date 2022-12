L’hôpital devrait s’adapter aux personnes en situation de handicap intellectuel

Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) est formel : les personnes en situation de handicap intellectuel sont plus touchées par les maladies, et meurent plus précocement que les autres personnes. Le décès d’un tiers d’entre elles est évitable. Cela n’est pas lié à leur handicap, mais à une mauvaise prise en charge.