L’offre écrite de la RTBF sur internet davantage encadrée

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est mis d’accord ce mercredi sur les objectifs et les missions à assigner à la RTBF pour les cinq prochaines années et a approuvé le contrat de gestion 2023-2027. Le document contient 59 indicateurs mesurables qui permettront de mieux contrôler le respect de ces obligations. « Nous avons besoin de médias forts, fiables, pluriels, au service des citoyens et ce contrat de gestion est un outil parmi d’autres pour atteindre cet objectif », s’est réjoui Bénédicte Linard, ministre des Médias, qui rappelle que les enjeux de ce document vont bien au-delà de la seule information de qualité et du pluralisme. « C’est un outil qui renforce la place de la RTBF comme première entreprise culturelle de la Fédération »