Procès des attentats: «Il y a un clic dans ma tête et je me dis que je ne suis plus à Bruxelles mais en Afghanistan»

Comme tout bon policier, j’ai commencé la journée par un café. » C’est par ces mots d’une banalité désarçonnante que le commissaire Devos, officier responsable de la police aéronautique de Zaventem, a commencé face à la cour le récit d’une journée de terreur qui a bouleversé sa vie et celle de centaines de victimes.

Quelques instants plus tard, images à l’appui, la salle d’audience basculait au cœur de l’attaque qui a frappé l’aéroport, ou plutôt de ses conséquences directes. Et soudain, après deux semaines et demie de lenteurs et de saccades, le procès des attentats venait véritablement de commencer.