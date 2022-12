Voici pourquoi Mehdi Bayat a besoin d’aide pour continuer à faire grandir le Sporting de Charleroi

Depuis la reprise du club par le duo Bayat-Debecq en septembre 2012, le Sporting de Charleroi a crû de manière quasiment continue. Sportivement, le club a vécu les plus belles années de son histoire en regardant avant tout vers le haut, sans avoir à se soucier de son maintien. Financièrement, il a été le meilleur élève de l’élite sur un plan de gestion puisqu’il est continuellement dans le vert ces dernières saisons. Toutefois, le club est arrivé aux limites d’un système qui avait jusque-là fait plus que ses preuves et travaille donc depuis de nombreux mois pour pouvoir grandir, via l’apport de nouveaux partenaires.