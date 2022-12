Volodymyr Zelensky à Washington pour sécuriser l’aide américaine à l’Ukraine

Ils étaient peu, jusque dans son entourage, à connaître la prochaine étape : mardi, Volodymyr Zelensky se trouvait à Bakhmout, le Stalingrad du Donetsk où les forces d’invasion russes se cassent les dents depuis six mois. Dans la foulée, et dans le plus absolu secret, le président ukrainien est rentré à Kiev, puis s’est envolé, via Rzeszow en Pologne et en pleine nuit, pour Washington où il était attendu ce mercredi. Il s’agit là de sa première visite à l’étranger depuis dix mois et le début de l’invasion russe.

Dans ses menus bagages, il emportait un drapeau jaune et bleu confié par les défenseurs de la cité martyre, pour être remis au Congrès des Etats-Unis… tôt ou tard.