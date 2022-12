Scandale de corruption: la Commission se penche sur une autre organisation créée par Panzeri

« Tous les paiements (vers No peace without justice) ont été suspendus », a rappelé un porte-parole de la Commission européenne. Mais il n’est pas exclu que l’association ait touché des subsides à plusieurs reprises.

Les organisations d’Antonio Panzeri ont-elles touché des fonds européens ? Le principal suspect de l’affaire de corruption au Parlement européen a fondé au moins deux organisations, Fight impunity en 2019 et No peace without justice en 1993. Rien n’indique que Fight impunity a été subsidé par l’Union européenne. Mais No peace without justice avait pignon sur rue au sein des institutions européennes, et a notamment touché des fonds de la Commission pour un « projet pilote » sur l’impunité, a révélé Le Soir.

« La Commission a suspendu les paiements au bénéfice de cette ONG » à la première heure, a rappelé ce mercredi un porte-parole de la Commission. « Nous examinons les détails » des subventions qu’auraient pu touché No peace without justice dans le passé, a-t-il précisé, n’excluant pas qu’il puissse « y avoir d’autres subventions ».