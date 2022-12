Le FMI invite à réformer l’indexation des salaires

Amené à se pencher sur la santé économique de la Belgique - un exercice récurrent, non lié à une quelconque urgence... -, le FMI (Fonds monétaire international) invite notre pays à réformer le mécanisme d’indexation automatique des salaires. Certes, cette indexation a permis de protéger le pouvoir d’achat des ménages « assez rapidement », mais elle fait peser « la charge de l’ajustement à la hausse des prix principalement sur les employeurs, ce qui risque d’affaiblir (...) leur compétitivité internationale, et donc de freiner l’investissement et la croissance économique. »