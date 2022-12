Hugo Clément: «Les chasseurs français ne souffrent pas de malnutrition»

On lui aura au moins appris ça : que l’émission qui a la durée de vie la plus longue à la télévision belge est Le jardin extraordinaire, depuis 57 ans à l’antenne. Toujours vaillante, en prime-time le dimanche soir. A ce point actuelle que la RTBF en a fait un format disponible à l’exportation sous l’étiquette « Garden next door ». Manière de dire au journaliste français, passé par Le Petit journal, désormais sur France 2 (Sur le front), que le terrain belge lui est plutôt favorable, où ses idées trouvent de longue date une chambre d’écho. En particulier la cause animale dont Hugo Clément s’est fait un défenseur acharné, comme il l’avait déjà détaillé dans un précédent livre-témoignage Comment j’ai arrêté de manger des animaux. Le reporter ne lâche pas son os et continue plutôt à le ronger, montant cette fois à l’assaut des idées reçues sur les animaux.