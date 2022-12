Brésil: le cancer de Pelé continue de progresser

La santé de Pelé continue de se dégrader. Le cancer de Pelé continue de progresser, tandis qu’il souffre d’une insuffisance rénale et cardiaque.

Le cancer de Pelé « progresse » et la légende brésilienne du football requiert « des soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque », a annoncé mercredi l’hôpital de Sao Paulo où il a été pris en charge.

Le « roi » Pelé, 82 ans, avait été admis le 29 novembre à l’Hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d’une tumeur du côlon en septembre 2021.