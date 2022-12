Grippe: les symptômes qu’il faut surveiller

Les symptômes

Selon le Vidal, l’intelligence médicale au service du soin français, si vous ressentez un sentiment de malaise, de fatigue et des frissons, il est possible que vous ayez attrapé la grippe. S’en suivent alors la fièvre, une vilaine toux sèche et douloureuse, des douleurs musculaires et articulaires diffuses très marquées, accompagnées de maux de tête. La fièvre peut être relativement forte, aux alentours de 39 degrés. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est conseillé de contacter votre médecin.