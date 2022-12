Alive and kicking!

Depuis dix mois, Zelensky est sur tous les terrains ukrainiens, là ou les combats sont menés, où les femmes ont été violées. Et le voici à Washington.

Vivant et en pleine forme ! C’est ce message, d’abord et avant tout, que Volodymyr Zelensky a envoyé au monde en foulant le sol américain.

Vitale, forte, culottée, incroyable, émouvante : cette première et seule sortie de l’enfer de la guerre depuis dix mois du président ukrainien est d’une puissance symbolique inouïe. Pour tous ceux et celles qui le soutiennent, pour tous ceux et celles qui commencent à se lasser.

C’est aussi un gigantesque bras d’honneur adressé au président russe Poutine, qui n’arrive toujours pas à soumettre et anéantir un pays et une population insubmersibles et dont le président ukrainien est devenu l’incarnation.