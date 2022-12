Contre Genk, Brian Riemer a vécu une première très cruelle avec Anderlecht

Manquant de réalisme et d’instinct du tueur dans le dernier geste, le Sporting d’Anderlecht a été éliminé de la Coupe de Belgique dès les huitièmes de finale. Et ce, malgré une prestation encourageante.

Dans un passé pas si lointain, Anderlecht disputait des joutes européennes avec un scénario vécu à d’innombrables reprises : le Sporting jouait bien, se créait des occasions et tombait face au réalisme adverse. Celui chère aux grandes équipes. Aujourd’hui, le RSCA vit ce même genre de soirée à l’échelon belge. Séduisant face au Racing Genk, Anderlecht a été éliminé dès les huitièmes de finale suite à un but de Paintsil (94e). Cruel pour le Sporting. Très cruel même. Et encore un peu plus pour Brian Riemer dont c’était le premier match à la tête des Mauves.