Devant le Congrès, Zelensky assure que l’aide américaine n’est «pas de la charité», mais un «investissement»

L’aide américaine à l’Ukraine est un investissement et «pas de la charité», a déclaré mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son adresse solennelle aux deux chambres du Congrès à Washington.

«Je voudrais vous remercier, vous remercier beaucoup pour les aides financières que vous nous avez accordées et celles que vous pourriez décider», a déclaré le président ukrainien. «Votre argent n’est pas de la charité, c’est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable».