Le film «Close» de Lukas Dhont reste dans la course aux Oscars

Le film est sorti au Benelux depuis début novembre et a déjà attiré près de 200.000 personnes dans les salles belges.

L’Académie des Oscars a annoncé mercredi que le film belge « Close », réalisé par Lukas Dhont, restait dans la course aux prestigieux prix américains, font savoir le Fonds audiovisuel de Flandre (VAF) et le distributeur « Lumière ».

Sélectionné avec 14 autres films, le long métrage, lauréat du Grand Prix au Festival de Cannes, peut de cette manière prétendre à l’Oscar du long métrage international, à condition qu’il soit retenu par la suite parmi la liste de cinq nommés qui sera annoncée le 24 janvier prochain.

Avec « Close », le jeune prodige belge signe un film sur l’amitié et la responsabilité. Le long métrage plonge dans l’histoire de Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare.

Les rôles principaux sont endossés par les nouveaux venus Eden Dambrine et Gustav De Waele et les actrices Émilie Dequenne et Léa Drucker.

A Cannes, « Close » avait marqué les esprits au point d’être félicité par une standing ovation de plus de 15 minutes. Le film y avait remporté le Grand Prix, ex aequo avec « Stars At Noon » de la Française Claire Denis.

Depuis, le long métrage a été projeté dans des dizaines de festivals internationaux et a raflé plusieurs récompenses.