La voiture électrique ne séduit pas encore les Belges

La transition vers la voiture électrique est lente en Belgique et teintée de scepticisme, particulièrement au sud du pays, ressort-il d’une enquête sur la mobilité réalisée par BNP Paribas Fortis et citée dans La Libre Belgique jeudi.

«À l’heure actuelle, la situation sur les routes n’évolue guère d’une année à l’autre» , constatent les auteurs de l’enquête. Le véhicule thermique reste ainsi de loin le moyen de transport personnel le plus utilisé puisque 78 % des ménages belges possèdent une voiture essence ou diesel. Si ce chiffre a baissé par rapport à l’an dernier (80 %), cet usage reste bien ancré. A contrario, un Belge sur dix a déjà effectué la transition vers la voiture à faible émission, qu’elle soit électrique ou hybride.

Le «taux de scepticisme» envers les véhicules électriques reste toutefois élevé, particulièrement dans le sud du pays. Ainsi, plus d’un tiers des sondés (35 %) déclarent ne pas envisager de se séparer de leur véhicule thermique au profit d’un véhicule moins polluant. Un chiffre qui est en hausse par rapport à l’année dernière (29 %). En Wallonie et à Bruxelles, 60 % des répondants ne songent pas à la transition avant 2029, alors qu’un Flamand sur deux annonce vouloir passer à l’électrique avant cette date. Selon la banque, il existe différentes explications à cette «résistance» : les prix des voitures électriques sont encore élevés, les crises économique et énergétique pèsent sur le pouvoir d’achat de la population, sans compter les inquiétudes concernant les problèmes d’approvisionnement électrique.