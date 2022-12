Guerre en Ukraine: Zelensky impose son style et ses ambitions dans un discours historique devant le Congrès

En visite à Washington, Volodymyr Zelensky a rencontré Joe Biden à la Maison Blanche et parlé devant le Congrès, dans l’espoir de raffermir le soutien de l’Amérique à la cause de l’Ukraine en état de siège.

La métamorphose s’est opérée quelque part entre Edwards Air Force Base, en bordure de Washington, et sa rencontre avec Joe Biden sur le perron de la Maison Blanche. Volodymyr Zelensky a-t-il pris une douche réparatrice aux premières heures de son marathon américain ? A sa descente d’avion, mercredi à mi-journée, il semblait accablé de fatigue, traits tirés, après un interminable périple transatlantique. Lorsqu’il apparaît en conférence de presse, à 17 heures locales, aux côtés de Joe Biden, le voilà rasé de près, affichant son plus seyant pullover kaki strié du trident ukrainien et un pantalon cargo ton sur ton. Personne ne lui en tient rigueur dans la capitale américaine, où les hauts fonctionnaires se posent en arbitres des élégances au gré des complets vestons et de la longueur des cravates « executive ».