Israël: le gouvernement le plus extrémiste de l’histoire va se mettre en place

Vif soulagement pour Binyamin Netanyahou : après près de deux mois d’intenses tractations avec ses partenaires ultra-orthodoxes et d’extrême droite, le chef du Likoud (droite nationaliste) a enfin pu annoncer mercredi soir à minuit moins 5 avoir réussi à former une coalition. Son gouvernement ne prêtera toutefois pas serment immédiatement – le 2 janvier est la date limite – car une série de « détails » dans les postes à pourvoir et sur le programme du gouvernement doit encore être finalisée. Celui qui redeviendra donc bientôt Premier ministre disposera d’une majorité de 65 sièges sur 120 à la Knesset. Cette coalition suscite cependant les pires inquiétudes, en Israël et chez les alliés traditionnels de ce pays.