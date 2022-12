Fuite de données chez Degroof Petercam, plusieurs centaines d’entreprises concernées

Un employé de la banque privée et d’affaires a abusé de ses droits d’autorisation et téléchargé illégalement des fichiers clients. Des collaborateurs de plusieurs centaines d’entreprises sont concernés.

C’est par un e-mail interne adressé par la direction de RTL Belgium à certains de ses employés que l’information nous est parvenue. Un e-mail par le biais duquel RTL informe ces derniers que certaines de leurs informations personnelles sont parties dans la nature depuis le 9 décembre dernier. Et ce, en raison d’une fuite de données intervenue chez Degroof Petercam. Une information confirmée à la fois par la société et la banque privée et d’affaires.