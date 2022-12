La louve Noëlla a mis au monde neuf louveteaux cette année en Belgique

L’Institut flamand pour l’étude de la nature et des forêts (INBO) indique que la louve Noëlla a donné naissance à neuf louveteaux cette année: six mâles et trois femelles. Il confirme que l’une des petites est morte début décembre après une collision à Hechtel-Eksel, dans le Limbourg.

Les louveteaux ont été filmés par des caméras placées stratégiquement cet été. Les images ont montré que la meute comptait encore 13 membres au mois d’octobre: neuf louveteaux, deux jeunes (louvards) âgés d’un an et les parents. Au début du mois de décembre, la troupe a perdu l’une de ses femelles qui venait de voir le jour. Celle-ci a été tuée dans une collision à Hechtel-Eksel. Les deux louvards auraient été présents pendant toute la saison de reproduction et selon l’INBO, ils auraient même aidé à élever les nouveaux-nés.

L’institut ajoute que des loups errants feront très certainement leur apparition en Flandre ces prochaines semaines. Il peut s’agir de jeunes loups en provenance de meutes étrangères qui sont à la recherche de leur propre territoire.