Olga Malinkiewicz, la découvreuse polonaise dont Elon Musk lorgne les employés

Chaque jour, aux quatre coins de la Pologne, grâce à leurs connaissances, à leur ténacité, à leur sens de l’innovation et à leur dévouement, des passionnés, des inventeurs, des chercheurs font l’histoire et façonnent le futur. La Docteure Olga Malinkiewicz est l’une d’eux. Elle est l’héroïne de la production Great Little Stories, à voir prochainement sur la chaîne National Geographic. « En se consacrant à sa passion, à ses rêves, on peut faire de grandes choses », confie-t-elle. « J’espère qu’en partageant mon expérience, je pourrai inciter d’autres personnes à suivre leur propre voie, envers et contre tout. Et peut-être à essayer de rendre le monde meilleur. »