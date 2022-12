Le théâtre de Maeterlinck illustré par Spilliaert aux Musées royaux

Au mois d’août dernier (nos éditions du 9 août), la Fondation Roi Baudouin dévoilait un véritable trésor récemment acquis par le biais du Fonds Eliane Vercaempt : les trois volumes de l’intégrale de Maurice Maeterlinck illustrés par le tout jeune Léon Spilliaert en 1901-1902. Attention, on ne parle pas ici d’une version vendue dans le commerce mais d’une version unique, appartenant à l’éditeur bruxellois Edmond Deman. Ayant conservé le tout dernier des 110 exemplaires de l’édition originale, ce dernier avait demandé au jeune homme, qui travaillait alors dans ses bureaux, de l’illustrer. Spilliaert est alors âgé de 20 ans et réalise plus de 340 illustrations de pages de titre, de vignettes, de dessins dans les marges et même parfois, d’interprétations graphiques de l’univers de Maeterlinck venant submerger le texte. Le tout dans un mélange d’encre de Chine, gouache, crayon et pastel.