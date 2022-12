Pourquoi la représentation des sorcières produite par les inquisiteurs perdure-t-elle?

Plusieurs initiatives internationales s’efforcent de déconstruire le stéréotype de la femme affublée d’un nez saillant et d’un rire diabolique, et de restaurer la mémoire des victimes du plus grand féminicide de l’Histoire.

Les victimes de la « chasse aux sorcières » n’avaient rien de sorcières et de suppôts de Satan, c’est bien connu ; l’expression se réfère d’ailleurs, aujourd’hui, à la persécution d’innocents. Cependant, le portrait qui en a été dressé et reste largement répandu dépeint une vieille dame hideuse, au long nez, portant une verrue, à l’haleine fétide et au rire diabolique, accompagnée d’un chat noir et enfourchant un balai. De manière inexplicable, certaines apparaissent même avec une peau de couleur verte. Autrement dit, un aspect analogue à celui que les inquisiteurs et les chasseurs de sorcières ont propagé dans les villages, en fonction de la représentation que s’en faisaient ceux qui les craignaient ainsi que du récit des dominants.