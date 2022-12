Israël – Extrême droite: pourquoi cette ascension irrésistible?

L’ascension de l’extrême droite israélienne ne manque pas d’inquiéter ici et là. Le Belge Pascal Fenaux, journaliste et traducteur pour l’hébreu au Courrier international depuis plus de 22 ans, est spécialiste du dossier.

Le nouveau gouvernement israélien est composé du Likoud de Binyamin Netanyahou, de deux partis ultra-orthodoxes et, surtout, d’un cartel sioniste religieux extrémiste. D’aucuns s’inquiètent des possibles dérives dues à la présence au gouvernement de ce cartel suprémaciste…