Augmentation du prix de l’eau en Wallonie: voici les communes concernées

L’intercommunale inBW a confirmé jeudi que le prix de l’eau dans la zone qu’elle dessert sera modifié à partir du 1er janvier. Le « Coût Vérité Distribution » passera de 2,26 à 2,47 euros par mètre cube. La raison de cette augmentation est principalement l’inflation touchant les frais de personnel, de fourniture et de sous-traitance. L’intercommunale brabançonne wallonne souligne toutefois que cette majoration est inférieure à l’inflation, et qu’elle ne tient pas compte de l’augmentation de la facture énergétique d’inBW. L’impact de cette révision du tarif, pour un ménage moyen de trois personnes consommant 100 m3 d’eau par an, est d’environ 2 euros par mois.

L’augmentation a été approuvée par le conseil d’administration d’inBW mercredi, l’intercommunale indiquant que cette révision est nécessaire pour maintenir l’équilibre financier : cinq indexations ont été enregistrées en 2022 et deux autres sont prévues en 2023, le coût des matériaux et de l’outillage nécessaire à l’activité a augmenté de manière significative, et les sous-traitants auxquels inBW fait appel ont fortement augmenté leurs prix.

« Bien que notre facture énergétique sera multipliée par trois en 2023, nous avons décidé de ne pas répercuter cette augmentation dans notre nouveau tarif, car cela aurait eu un impact supplémentaire de 0,11 euros/ m³ d’eau. Comment dès lors rester à l’équilibre financier ? En réduisant temporairement nos investissements destinés à renouveler notre réseau de production et de distribution d’eau potable. Le taux de remplacement passera de 1,2 % à 0,8 % par an, le temps que la situation énergétique se stabilise », précise inBW.

L’intercommunale explique aussi que le « Coût Vérité Distribution » n’a augmenté que de 14 % dans la zone inBW depuis 2014, alors que l’inflation a augmenté de 42 %.