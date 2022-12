Dans LéNA cette semaine: «La gentillesse favorise le bien-être mental et physique»

Depuis plus de dix ans, ce professeur d’anthropologie à l’Université de Californie, Los Angeles, étudie les effets étonnamment vastes de la gentillesse et, depuis trois ans, il dirige le UCLA Bedari Kindness Institute. « On pourrait dire que la gentillesse est une action qui a pour seul but d’apporter un bénéfice à une autre personne, et qui est associée à un coût pour soi-même », explique Daniel M. T. Fessler. « Mes collègues et moi pensons qu’il y a eu une évolution biologique, une sélection naturelle pour un mécanisme psychologique qui nous a rendus très sensibles par rapport au degré de coopération entre les personnes qui nous entourent. Si nous voyons des signes indiquant que les autres sont très coopératifs, nous sommes motivés pour l’être également. En revanche, si nous percevons des signes indiquant que les autres sont égoïstes, nous le deviendrons aussi. »

Y a-t-il une raison d’être gentil avec tout le monde ? « Oui, parce qu’aujourd’hui, au XXIe siècle, nous sommes toutes et tous interconnectés. Nous ne vivons plus dans un contexte où les miens s’en sortent mieux si mon groupe bat le tien. Si nous ne travaillons pas ensemble au niveau mondial, nous sommes perdus. La pandémie en a été un exemple très clair, le changement climatique en est un autre. C’est un défi, mais ce n’est pas impossible. »

« Les preuves que la gentillesse favorise le bien-être mental et physique sont énormes », conclut-il. « Si vous voulez être en bonne santé, vous avez plus intérêt à être gentil qu’à être riche. Etre pauvre est mauvais pour la santé, mais tant que vous n’êtes pas pauvre, il vaut mieux être gentil que riche. »

