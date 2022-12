Vaughan Williams, un maître original et indépendant

Warner Classics, un coffret de 30 CD

C’est sans doute l’anniversaire le moins célébré de l’année 2022 : les 150 ans de la naissance de Ralph Vaughan Williams, une des grandes pointures de la musique anglaise de la première partie du XXe siècle. Comme beaucoup de compositeurs anglais, c’est un maître original et indépendant qui, outre ses études au Royal College of Music, a travaillé avec Bruch à Berlin et Ravel à Paris. Sa grande originalité fut son intérêt, conjointement avec Gustav Holst, pour les chansons folkloriques que les deux compères, à l’instar de Bartók et Kodaly, sont allés collecter sur le terrain et qui inspireront aussi nombre de ses œuvres. Profondément originales et fortes, d’un grand intérêt pour la nature, ses partitions vont embrasser tous les genres et connaîtront un certain assombrissement sur base de ses souvenirs (tel l’évocation du son d’un clairon dans sa « Pastoral Symphony ») de la guerre 14-18 où il s’engage comme brancardier. Après guerre, il conserve une intense activité : compositeur ouvert aux nouveautés, engagement envers la musique folklorique, directeur du Bach Choir (il dirigea souvent les « Passions ») et organisateur du festival de Leith Hill.