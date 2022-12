Cinq chefs présentent au «Soir» leurs plats pour les Fêtes en vidéos

Peut-être proposé en plat ou en entrée

1. Préparation du cannelloni aux pommes de terre : épluchez de grosses pommes de terre bintjes et passez-les à la mandoline japonaise afin d’avoir de fines bandes bien lisses.

2. Une fois les bandes réalisées, placez-les légèrement en superposition sur un plateau filmé et filmez de nouveau par-dessus les bandes de pommes de terre. Enfournez ensuite le plateau au four à vapeur pendant 3 min.

3. Pendant ce temps, réalisez une brunoise avec les chutes de pommes de terre afin de réaliser la farce du rouleau.

4. Faites fondre une grosse noix de beurre dans une poêle et ajoutez-y un oignon émincé et la brunoise de pommes de terre. Laissez cuire à feu moyen jusqu’à ce que les pommes de terre deviennent translucides. Une fois les pommes de terre cuites, ajoutez-y du vin blanc à hauteur des pommes de terre et laissez cuire jusqu’à évaporation presque totale du vin blanc. Assaisonnez de sel et de poivre.

5. Lorsque le vin blanc s’est évaporé ajoutez deux bonnes cuillères à soupe de mascarpone et laissez fondre pour qu’il se lie convenablement.

6. Pendant que les pommes de terre terminent leur cuisson, ouvrez les huîtres en gardant bien tout le jus. Une fois les huîtres ouvertes, passez-les dans un petit bac d’eau afin de les rincer. (Attention à bien garder tout le jus pour la réalisation de la sauce).

7. Dans un poêlon, mettez 200 ml de vin blanc à bouillir et pochez une minute les huîtres dans celui-ci, une fois pochées, retirez-les et égouttez-les convenablement.

8. Passez le jus d’huîtres, le fond d’eau et le vin blanc au chinois pour réaliser la sauce. Une fois les huîtres bien égouttées, faites une brunoise et rajoutez-la aux pommes terre préalablement retirées du feu.

9. Reprenez tous les éléments préparés au préalable : la farce de brunoise de pommes de terre avec les huîtres auxquelles on rajoute de l’aneth ciselé et le plateau avec nos bandes de pommes de terre cuites à la vapeur. Etirez un papier film, disposez les bandes de pommes de terre cuites sur le film bien à plat et farcissez-les. Ensuite roulez délicatement le tout pour obtenir un rouleau bien ferme et pas trop épais. Le mettre 1 heure au frigo.

10. Sortez le boudin de pommes de terre du frigo que vous découpez en rouleaux de 5 cm de long (ou plus si servi en plat). Découpez des fines tranches de bar, qu’on dispose à cheval sur le boudin. Déposez le tout sur un plateau beurré et faites cuire 2 minutes à la salamandre. Il ne vous reste plus qu’à réaliser le dressage à votre guise.

