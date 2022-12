La crise économique met les banques alimentaires sous pression

Il existe des déséquilibres particulièrement cruels entre l’offre et la demande. Les neuf banques alimentaires du pays peuvent en témoigner… Cette année, elles ont dû faire face à une franche augmentation des demandes de nourriture des 650 associations qui distribuent les vivres sur le terrain aux plus démunis. « Nous ne disposerons pas de chiffres définitifs avant janvier. Mais, en juin, nous en étions déjà à +15,2 % de personnes aidées. De 177.000 par mois, nous sommes passés à plus de 200.000 », explique Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération belge des banques alimentaires (FBBA). « Nous estimons que nous nous situerons entre +15 et +20 % pour toute l’année 2022. »