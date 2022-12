Sur le terrain: «Nous devons réduire la taille des colis»

A l’antenne schaerbeekoise de l’association Vincent de Paul, les bénévoles et les bénéficiaires de l’aide alimentaire subissent la crise, mais gardent le sourire.

Ils s’appellent Luis, Viviane, Mustafa, Fatima, Eugenia. En ce matin frais de décembre, avec une cinquantaine d’autres personnes, ils forment une longue file patiente et silencieuse de caddies et de sacs à provisions dans cette rue schaerbeekoise débouchant sur le boulevard Lambermont. Les premiers passent la porte cochère pour présenter leur carte au comptoir, puis attendent l’objet de leur visite : des ballets de caisses bleues empilées sur roulettes que sort l’équipe de bénévoles jusque sur le trottoir. De ces bacs, ils retirent sans tarder des légumes en conserve, des pâtes, des céréales, du fromage, du chocolat. Direction les cabas. Puis, ils filent se fondre dans la ville. Nous sommes à Sainte Famille, un des neuf centres bruxellois de l’association Vincent de Paul approvisionnée par les banques alimentaires, par le programme européen FEAD et par deux supermarchés Colruyt de la capitale.