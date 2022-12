Wasta, ce jeu populaire qui tire à boulet rouge sur le clientélisme à la libanaise

Le joueur doit survivre entre le banquier et son aspirateur à billets, le voyou en mobylette et le politicien véreux. Malgré la crise économique, le jeu s’arrache.

Dans son café en périphérie de Beyrouth, Elie Kesrouany accueille des passionnés de jeux de société: Rizk, Dungeons and Dragons et de Catan. Mais ici tout le monde connaît aussi Wasta, «piston» en arabe, un jeu de cartes illustré par un auteur de BD libanais qui tourne en dérision le clientélisme qui ravage les sociétés arabes. Le joueur doit survivre entre le banquier et son aspirateur à billets, le voyou en mobylette et le politicien véreux.

Elie en apprend les règles à un groupe de jeunes. « La carte la plus explicite c’est le mouton qui tient le portrait d’un politicien. Ça symbolise les gens qui votent sans réfléchir » explique-t-il.