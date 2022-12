Grève du zèle: l’aéroport de Charleroi invite les voyageurs à venir trois heures à l’avance ce vendredi

D’importantes perturbations sont attendues ce vendredi dans les aéroports de Charleroi et de Zaventem.

Dès 7h du matin à Charleroi, un système de barrage filtrant sera installé, les contrôles aux frontières seront renforcés et des piquets de grève seront installés au niveau des accès à l’aéroport. L’aéroport de Charleroi invite les passagers à se rendre à l’aéroport trois heures à l’avance.

Des perturbations sont attendues à l’aéroport de Charleroi vendredi en raison de l’action des syndicats de police, prévient jeudi la CGSP qui invite les voyageurs à s’y rendre plus tôt. L’action devrait avoir moins de conséquences sur Brussels Airport.

A Zaventem, l’exploitant Brussels Airport et les organisations syndicales indiquent que l’action n’entraînera pas de perturbations pour les voyageurs car elle se limitera à la distribution de dépliants présentant les revendications des policiers. La CGSP n’exclut cependant pas des contrôles renforcés et donc un temps d’attente un peu plus long.

« L’idée n’est pas de faire rater des avions », souligne Eddy Quaino, permanent police CGSP Admi. « Nous invitons les voyageurs à prendre leurs dispositions pour arriver suffisamment tôt à l’aéroport. »