Catherine Locandro: Greta Garbo, comme Dorian Gray

L’autrice franco-belge trace « Le portrait de Greta G. » Une actrice belle et fascinante, une femme moderne et indépendante, un magnifique personnage de roman.

Le portrait de Greta G., Catherine Locandro, Les Pérégrines/Les Audacieuses, 300 p., 19 €

La lumière de la salle s’éteint. Mrs Brown vient d’y pénétrer et Peter, le propriétaire de ce cinéma de New York, l’installe, tout au fond, à l’abri des regards des autres spectateurs. Le film commence. C’est Le portrait de Dorian Gray, avec Greta Garbo, Montgomery Clift, Glenn Ford et Marilyn Monroe, un film de 1951. Le dernier que Greta Garbo ait tourné. Et le dernier film de ce Festival Garbo programmé par Peter.