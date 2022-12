Ne dites plus Régis mais Esteban Debray

Régis Debray se sent en « exil à domicile » dans le monde actuel. Mais rien de grave pour un homme qui, en son for intérieur, a toujours vécu au XVIIIe…

L’exil à domicile, Régis Debray, Gallimard, 124 p., 13,50 €, ebook 9,49 €

Se sentir chaque jour plus anachronique n’a pas que des inconvénients, explique Régis Debray dans L’exil à domicile, le petit ouvrage qu’il vient de faire publier chez Gallimard. Une personne « déplacée » peut en effet revoir en souriant tout ce qu’elle avait cru devoir prendre au sérieux et qui, en fin de compte, l’était fort peu. Le sens des proportions, cela s’apprend avec l’âge, tout comme la modestie. Grandir, c’est accepter de rentrer dans le rang. Puis de le quitter, désengagé et antidaté.