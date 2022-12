Wallonie: fermeture d’une crèche suite à des plaintes pour maltraitance sur des enfants

Selon Freddy Lejeune, certaines plaintes pour harcèlement remontent à 2017 et émanent d’assistantes maternelles stagiaires, qui ont collaboré avec la crèche. « Deux personnes étaient engagées et les autres étaient principalement des stagiaires », souligne le bourgmestre qui reconnaît un manque de personnel qualifié.

« Des parents ont constaté une trace de main d’adulte sur le fessier de leur enfant. Les blessures ont été constatées par un médecin et une plainte a été déposée », indique le maïeur qui précise qu’au total, une quinzaine de plaintes ont été déposées. « Elles concernent des faits de maltraitance et de harcèlement imputés à une puéricultrice. La directrice de l’institution, qui accueille 39 enfants, est elle aussi concernée. Toutes les deux ont d’ailleurs été écartées », détaille le bourgmestre.

Les familles, qui ont été informées lundi de la fermeture de la crèche doivent maintenant trouver des alternatives de garde. « Au vu des plaintes et de la situation, l’ONE a décidé de fermer la crèche jusqu’à nouvel ordre et le remplacement de la puéricultrice et de la directrice », conclut le maïeur.