«Mon bel animal», de Marieke Lucas Rijneveld: les aveux du coupable

Mon bel animal, Marieke Lucas Rijneveld, traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Daniel Cunin, Buchet-Chastel, 412 p., 23 €, ebook, 18,99 €

Le premier roman de Marieke Lucas Rijneveld, Qui sème le vent, avait surtout semé le trouble dès 2018, à sa parution aux Pays-Bas. Deux ans plus tard, couronné par le prix international Man Booker, il était traduit en français. On y découvrait la vie rude et bousculée d’une fillette de dix ans dans la campagne hollandaise, soumise à des règles de vie sous-tendues par une violence sourde.