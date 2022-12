«Felice Mazzù espère battre Anderlecht, il me l’a dit»: les confidences du père du coach du SC Charleroi avant ses retrouvailles avec les Mauves

Hasard du calendrier, Felice Mazzù va entamer son deuxième chapitre au Sporting de Charleroi face à… Anderlecht, ce lundi soir (20h45). Deux mois après son départ de chez les Mauves, suite au Clasico arrêté, le nouveau coach des Zèbres aura à cœur d’envoyer un message fort face à ses anciennes couleurs pour son retour au Mambourg.

Et il espère bien s’imposer, comme nous l’a dévoilé son père, Pasquale Mazzù. « Ce sera un match très spécial ! », avoue-t-il. « J’espère qu’il va le gagner. Et lui aussi, évidemment. Il me l’a dit, même si on n’en a pas parlé plus que ça… »

Mais le père de l’entraîneur du Sporting de Charleroi refuse toutefois de se livrer à un pronostic. « Celui qui connaît le résultat d’avance, il dit des bêtises », explique-t-il. « On ne sait qu’après. C’est le football. Regardez la Coupe du monde, il y a eu beaucoup de surprises… »